Нетаньяху прервал визит в Грецию после ликвидации иранского генерала

Новости мира:Биньямин Нетаньяху постоянно получает обновленную информацию, а израильским министрам было предписано не комментировать ликвидацию иранского генерала.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в Грецию после новости об убийстве иранского командующего элитных сил Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил в пятницу свой визит в Грецию и возвращается в Израиль на фоне опасений относительно мести со стороны Ирана Израилю после убийства иранского генерала (в результате авиаудара - ред.) США", - говорится в сообщении.

В Офисе премьера добавили, что Нетаньяху постоянно получает обновленную информацию, а министрам было предписано не комментировать ликвидацию иранского генерала.

Между тем, израильские СМИ сообщают, что МИД страны решил усилить безопасность посольств и дипмиссий Израиля в мире.

Ранее американское посольство США в Ираке призвало своих граждан немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации в регионе.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецсил "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на этот удар.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, нужно ждать "жестокой мести".

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещения пропускного пункта, камеры наблюдения и окна.