В Иране назначили преемника генерала Сулеймани

Новости мира:Бригадный генерал Эсмаил Каани назначен новым командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции.

Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани новым командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции после ликвидации генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Radio Farda.

"Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением "Аль-Кудс" менее чем через 12 часов после убийства Касема Сулеймани американским дроном в Багдаде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Каани ранее работал в разведке Корпуса стражей Исламской революции Ирана, воевал в иракско-иранской войне в 1980 и был одним из влиятельных представителей Ирана во время гражданской войны в Сирии.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецсилами "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты вследствие ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".