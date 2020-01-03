Парламент Ирака проведет экстренное заседание из-за гибели иранского генерала

Новости мира:Глава правительства Ирака Адиль Абдул-Махди сообщил, что в субботу состоится экстренное заседание Совета представителей.

Парламент Ирака назначил на субботу, 4 января, экстренное заседание, чтобы обсудить авиаудар США в Багдаде, в результате которого погибли высокий военный командующий Ирана и некоторые иракские чиновники. Об этом сообщает в Тwitter правительство Ирака.

"Мы сегодня попросили, чтобы Совет представителей (парламент) провел экстренное заседание для принятия соответствующих законодательных мер с целью сохранить достоинство, безопасность и суверенитет Ирака", - заявил глава правительства Адиль Абдул-Махди.

В правительстве Ирака добавили, что подобные действия (авиаудар США - ред.) нарушают условия, регулирующие присутствие американских вооруженных сил в Ираке, роль которых заключается в подготовке иракских военных и оказании помощи в борьбе с Исламским государством, при условии одобрения правительства Ирака.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".