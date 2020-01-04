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Убийство Сулеймани: в Иране ввели трехдневный траур

Убийство Сулеймани: в Иране ввели трехдневный траур
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Багдаде прощаются с генералом Сулеймани.

В Багдаде проходит церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани.

На улицы вышли тысячи людей, которые несли портреты Сулеймани, флаги Ирака и иракских ополченцев, лояльных генералу. Во время шествия они выкрикивали: "Смерть Америке!".

Сулеймани, уничтоженный накануне в ходе спецоперации США, считался вторым по влиятельности фигурой в Тегеране. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения в Ираке.

В то же время в Багдаде состоялись акции противников иранского генерала, которые поддерживают действия США. Они обвиняют Сулеймани в организации жестоких репрессий против оппозиции, подавлении мирных протестов и нарушении прав человека.

Позднее тело Сулеймани отправят на родину – в Иран, где объявлен трехдневный траур. Сегодня в этой стране также состоялись массовые акции с осуждением действий США. Митингующие опасаются, что спецоперация Вашингтона приведет к усилению напряженности в регионе и может спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке. Они потребовали от иранских властей отомстить за смерть генерала и добиться вывода американских войск из региона.

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Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать "жестокой мести".

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Позднее появилась информация о том, что в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани США отправят в регион дополнительный военный контингент в составе 3 тысяч человек.

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Иран, Ирак, Багдад, Касем Сулеймани.
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