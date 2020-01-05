Крах СВПД: Иран больше не будет соблюдать ни одно из положений ядерной сделки

Новости мира:Иран выходит из ядерного соглашения из-за убийства Сулеймани.

Власти Ирана объявили о выходе Тегерана из ядерного соглашения 2015 года.

Об этом информирует AP.

"Государственное телевидение Ирана сообщило, что страна больше не будет соблюдать ни одно из положений ядерного соглашения 2015 года", - говорится в сообщении.

Сообщение поступило в воскресенье вечером после того, как другой иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность предпринять ещё более жесткие шаги в отношение США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.

Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения по обогащению, количеству накопленного обогащенного урана, а также исследованиям и разработкам в своей ядерной отрасли.

Как сообщалось, командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.

В связи с этим государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил свой запланированный на 3 января визит в Украину из-за необходимости пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.