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Безопасность прежде всего: НАТО выводит войска из Ирака

Безопасность прежде всего: НАТО выводит войска из Ирака
20:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака.

Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление сотрудника НАТО.

"Безопасность нашего персонала является первостепенной", - говорится в его заявлении.

Он не уточнил, о каком числе идет речь, но военнослужащих, по его словам, передислоцируют за пределы Ирака. "Мы не можем сообщать детали операций в целях гарантии безопасности наших военнослужащих", - сказал он.

Иран остается участником "ядерного соглашения"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

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США, НАТО, Иран, Ирак.
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