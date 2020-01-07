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Давка на похоронах Сулеймани: количество жертв возросло

Давка на похоронах Сулеймани: количество жертв возросло
22:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Количество погибших в давке на похоронах иранского генерала возросло до 56.

Количество погибших во время давки на церемонии прощания с командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек. Об этом сообщает телерадиовещательная вестник IRIB со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

“В давке во время прощания с Сулеймани в Кермане погибли 56 человек”, — цитирует его издание. Куливанд добавил, что “во время инцидента пострадали 213 человек, которые были доставлены в больницы”.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

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По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое количество участников, приехавших со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.

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Иран, Ирак, Ближний Восток, Сулеймани.
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