Давка на похоронах Сулеймани: количество жертв возросло

Новости мира:Количество погибших в давке на похоронах иранского генерала возросло до 56.

Количество погибших во время давки на церемонии прощания с командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек. Об этом сообщает телерадиовещательная вестник IRIB со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

“В давке во время прощания с Сулеймани в Кермане погибли 56 человек”, — цитирует его издание. Куливанд добавил, что “во время инцидента пострадали 213 человек, которые были доставлены в больницы”.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое количество участников, приехавших со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.