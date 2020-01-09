СМИ: Беглому экс-главе Nissan запрещено покидать Ливан

Новости мира:Карлосу Гону запретили покидать Ливан из-за запроса "Интерпола".

Прокуроры Ливана запретили экс-главе автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону выезжать за пределы страны, куда он бежал из Японии.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ливана.

"Ливанские прокуроры запретили покидать страну беглецу и экс-главе Nissan из-за" красного циркуляра" от "Интерпола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гона прокуроры сегодня допрашивали в течение почти двух часов в связи с обвинениями, которые были выдвинуты против него в Японии.

"Красный циркуляр" считается объявлением в розыск в странах-участницах Интерпола. Каждая из 190 стран-членов вправе направить в центральный аппарат Интерпола запрос на немедленное задержание и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и которое при этом находится на территории другого государства-члена Интерпола.

Как сообщалось, власти Японии обвинили Карлоса Гона в занижении оценки стоимости, перенесении личных финансовых потерь на Nissan, а также в ненадлежащей отчетности по собственной прибыли.

В конце 2019 года стало известно, что Гон сбежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

В настоящее время неизвестно, каким образом Гон, который находился под домашним арестом и наблюдением полиции, смог покинуть территорию Японии. Информационное агентство Киодо сообщало, что его якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем доставили в Ливан из Турции на частном самолете.

Гон считается создателем альянса с Renault Nissan и Mitsubishi Motors. Он возглавлял одновременно Nissan и Renault.