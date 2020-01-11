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СМИ: Экономика Ирана сильно пострадает от санкций

СМИ: Экономика Ирана сильно пострадает от санкций
08:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Аналитики убеждены, что санкции против Ирана нанесут удар по его стратегически важным отраслям экономики.

Новые санкции против Ирана, объявленные указом президента Дональда Трампа в пятницу, нанесут удар по его стратегически важным отраслям экономики.

Об этом говорится в аналитической статье в NBC 7 San Diego.

Среди санкций предусмотрены меры, направленные против восьми высокопоставленных иранских чиновников, причастных, по словам министра финансов Стивена Мнучина, к "дестабилизирующих" действий на Ближнем Востоке, а также ракетных обстрелов баз в Ираке 7 января.

Ограничения в отношении должностных лиц являются скорее символическими, отмечает издание, поскольку эти персоны вряд ли обладают какими-либо активами в США "после десятилетий вражды между двумя странами".

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Но другие меры могут иметь существенное влияние на стратегически важные секторы иранской экономики.

Указ президента предоставляет администрации полномочия вносить в глобальный финансовый черный список любого, кто причастен даже косвенно к строительству, промышленного производства, текстильной и железорудной отраслей Ирана. Указ, в частности, ориентированный на 17 крупнейших производителей стали и чугуна - вместе с тремя иностранными компаниями, две из которых расположены в Китае. Это одна из немногих возможных точек роста в кульгавой иранской экономике, считает издание.

Документ "посылает сигнал другим зарубежным фирмам, которые продолжают вести бизнес с иранскими производителями стали, что это недопустимо", - цитирует издание бывшего чиновника Министерства финансов Бена Дейвиса.

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По мнению экспертов, санкции могут спровоцировать массовые протесты, но с другой стороны - усложнят межправительственные переговоры Ирана и США. Ведь Соединенные Штаты декларируют, что хотят договориться о сотрудничестве и восстанавить стратегическое партнерство.

По словам Мнучина, ранее наложенные санкции работают и уже лишили Иран десятков миллиардов долларов. "Они бы использовали их для террористической деятельности по всему региону и давали бы им возможность делать больше плохих дел, - сказал он. И бесспорно, отрезав (Иран) от экономики региона от региона, мы будем осуществлять влияние".

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США, Иран, Санкции.
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