СМИ: Верховный лидер Ирана "заставил" Тегеран признаться в сбитии самолета МАУ

СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хоменеи настоял на том, что бы официальный Тегеран публично признал свою вину в крушении самолета авиакомпании МАУ.
Об этом сообщает издание The New York Time.
"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которому сообщили о случайном сбивании (самолета МАУ у Тегерана - ред.), Заявил, что информация должна быть обнародована после заседания высшего органа безопасности Ирана (Высший совет национальной безопасности - ред.), Сообщает неофициальное информационное агентство Fars ", - говорится в публикации.
По информации СМИ, именно Хаменеи "заставил" Тегеран признать свою ошибку и обнародовать материалы расследования честно и прозрачно.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в авиакатастрофе украинского самолета.