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СМИ: Верховный лидер Ирана "заставил" Тегеран признаться в сбитии самолета МАУ

СМИ: Верховный лидер Ирана "заставил" Тегеран признаться в сбитии самолета МАУ
13:03 Сегодня Телеграф

Новости мира:Верховный лидер Ирана аятолла Али Хоменеи призвал официальный Тегеран признаться, что иранские военные сбили украинский самолет.

СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хоменеи настоял на том, что бы официальный Тегеран публично признал свою вину в крушении самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает издание The New York Time. 

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которому сообщили о случайном сбивании (самолета МАУ у Тегерана - ред.), Заявил, что информация должна быть обнародована после заседания высшего органа безопасности Ирана (Высший совет национальной безопасности - ред.), Сообщает неофициальное информационное агентство Fars ", - говорится в публикации.

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По информации СМИ, именно Хаменеи "заставил" Тегеран признать свою ошибку и обнародовать материалы расследования честно и прозрачно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в авиакатастрофе украинского самолета.

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Иран, МАУ, Тегеран, Боинг, Украинский самолет, Аятола Хаменеи.
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