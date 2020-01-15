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Протесты в Иране: посол Британии покинул страну

Протесты в Иране: посол Британии покинул страну
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Посол Великобритании покинул Иран после участия в акциях протеста.

Посол Великобритании в Тегеране Роб Макейр покинул Иран после того, как его на прошлой неделе задержали иранские силовики в связи с участием в протесте.

Об этом сообщает IRNA.

"Посол Соединенного Королевства в Иране покинул страну с предварительным уведомлением и в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

В то же время не уточняется время его отъезда и место его назначения.

На основании дипломатических протоколов любой посол или дипломатический представитель в стране пребывания имеет право вернуться в свою страну для получения назначения или любого другого вопроса после представления официальной ноты о его отъезде.

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В то же время в МИД Великобритании заявили, что Макейр планировал посетить Великобританию еще до ареста, чтобы провести ряд встреч, после чего вернется обратно в Иран.

"Посол Роб Макейр возвращается в Британию сегодня (в среду) с давно запланированным визитом... Он будет иметь ряд встреч, находясь в Великобритании, и очень много дел, как и обычно. Он вернется в Иран в ближайшие дни", - заявили в Форин-офис (FCO).

Как сообщалось, посла Великобритании в Иране Роберта Макейра арестовали 11 января в Тегеране. Он был на акции в память погибших в катастрофе, произошедшей по вине иранских военных. Постепенно траурное мероприятие превратилось в акцию протеста, участники которой требовали отставки власти Ирана.

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Макейр сказал, что он покинул шествие как только оно переросло в протесты, и был арестован на пути в посольство.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана, чтобы выразить ему решительный протест против неприемлемого задержания своего посла.

После этого Иран объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата и потребовал его высылки.

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Великобритания, Иран, Роб Макэйр.
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