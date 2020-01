Иран объявил британского посла Роба Макэйра персоной нон грата

Судебные власти Ирана объявили посла Великобритании Роба Макэйра персоной нон-грата. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель судебных властей страны Голамхоссейн Эсмаили обвинил дипломата в "вмешательстве во внутренние дела Ирана" и потребовал его выслать из страны.

"По международному праву такой человек является "персоной нон грата". Люди ожидают, что этот человек будет выслан, и к этому также призывает международное право", - заявил Эсмаили.

Судебная власть страны пошла на такие меры после того, как посол Макэйр был ненадолго арестован на выходных и обвинен в "координации" антиправительственных акций протеста.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi

— Ali Arouzi (@aliarouzi) 14 января 2020 г.