Иран объявил британского посла Роба Макэйра персоной нон грата

Новости мира:Иран объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата и потребовал его высылки.

Судебные власти Ирана объявили посла Великобритании Роба Макэйра персоной нон-грата. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель судебных властей страны Голамхоссейн Эсмаили обвинил дипломата в "вмешательстве во внутренние дела Ирана" и потребовал его выслать из страны.

"По международному праву такой человек является "персоной нон грата". Люди ожидают, что этот человек будет выслан, и к этому также призывает международное право", - заявил Эсмаили.

Судебная власть страны пошла на такие меры после того, как посол Макэйр был ненадолго арестован на выходных и обвинен в "координации" антиправительственных акций протеста.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi — Ali Arouzi (@aliarouzi) 14 января 2020 г.

Во вторник, во время поминания жертв авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеранском университете сторонники иранской власти сожгли картонную фигуру британского посла. Вместе с чучелом дипломата также пылали флаги Великобритании и США.

Объявление Макэра персоной нон-грата не считалось формальным, и потому не предполагает правовых последствий.

Согласно международному праву, посол имеет дипломатический иммунитет, потому его не могут преследовать в судебном порядке.