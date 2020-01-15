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Иран объявил британского посла Роба Макэйра персоной нон грата

Иран объявил британского посла Роба Макэйра персоной нон грата
08:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Иран объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата и потребовал его высылки.

Судебные власти Ирана объявили посла Великобритании Роба Макэйра персоной нон-грата. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель судебных властей страны Голамхоссейн Эсмаили обвинил дипломата в "вмешательстве во внутренние дела Ирана" и потребовал его выслать из страны.

"По международному праву такой человек является "персоной нон грата". Люди ожидают, что этот человек будет выслан, и к этому также призывает международное право", - заявил Эсмаили.

Судебная власть страны пошла на такие меры после того, как посол Макэйр был ненадолго арестован на выходных и обвинен в "координации" антиправительственных акций протеста.

Во вторник, во время поминания жертв авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеранском университете сторонники иранской власти сожгли картонную фигуру британского посла. Вместе с чучелом дипломата также пылали флаги Великобритании и США.

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Объявление Макэра персоной нон-грата не считалось формальным, и потому не предполагает правовых последствий.

Согласно международному праву, посол имеет дипломатический иммунитет, потому его не могут преследовать в судебном порядке.

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Великобритания, Иран, Тегеран, Роб Макэйр.
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