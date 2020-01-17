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Обстрел военных баз США в Ираке: пострадали 11 американцев

Обстрел военных баз США в Ираке: пострадали 11 американцев
09:04 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В результате ракетного удара Ирана по военной базе с американцами в Ираке пострадали 11 американцев.

В результате осуществленных Ираном 8 января ракетных ударов по военным базам США в Ираке пострадали 11 американцев, признало 16 января Центральное командование США. По данным, которые обнародовал представитель командования Билл Урбан, пострадавшие имели признаки сотрясения мозга, сообщает Радио Свобода.

“Ни один американский военный не погиб во время нападения Ирана на воздушную базу "Айн-Асад" 8 января, несколько лечили симптомы сотрясения мозга от взрыва до сих пор находятся под наблюдением”, — отметил представитель.

После нападения президент США Дональд Трамп заявил, что “ни одному американцу не было нанесено ущерба” и базы понесли "лишь минимальный вред".

СМИ: США узнали о ракетных ударах Ирана от властей Ирака

Иран 8 января нанес ракетный удар по двум военных базах в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции, ведущих операции против группировки ИГИЛ.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Тогда военнослужащие США заявили, что знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке.

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США, Иран, Ирак, Военные базы США, Билл Урбан.
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