Украинские военные направятся в Ирак

Новости мира:Порядка двадцати украинских военных отправятся в Ирак для участия в миссиях НАТО.

В этом году порядка двадцати украинских военных направятся в Ирак, в рамках миссии НАТО. Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В сообщении говорится, что украинские военные присоединятся к миссии НАТО, как только она возобновит свою работу в Ираке. Миссия приостановила свою деятельность в связи с убийством генерала Касема Сулеймани и напряженностью на Ближнем Востоке.

"Украинские военнослужащие, которые будут отправлены в Ирак, не будут участвовать в военных действиях. Это штабные офицеры, которые будут работать вместе партнерами стран-членов Альянса", - отметил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, Украина и НАТО подписали документ о совместных учениях в Одессе.