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Столтенберг: НАТО нужно усилить учебную миссию в Ираке

Столтенберг: НАТО нужно усилить учебную миссию в Ираке
09:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Йенс Столтенберг не хочет, чтобы члены НАТО участвовали в боях против ИГИЛ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Альянс должен усилить свои военные учения в Ираке для того, чтобы его члены не возвращались к бою против экстремистов "Исламского государства". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В последние дни Столтенберг провел переговоры с высшими иракскими чиновниками и королем соседней Иордании Абдуллой на фоне осторожного оптимизма относительно того, что НАТО могут позволить восстановить свою учебную деятельность в Ираке в ближайшее время.

"Нам нужно зайти основательно и учить. Строить все - от министерства обороны, учреждений, командования и контроля, до подготовки сил. НАТО может это сделать. Мы уже это делаем, но можем нарастить масштаб", - сказал Столтенберг перед членами Европарламента в Брюсселе во вторник.

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НАТО в 2018 году решил начать учебную миссию в Ираке с привлечением около 500 военнослужащих с целью наращивания вооруженных сил страны, чтобы они могли лучше бороться с экстремистскими группами, такими как ИГИЛ.

Но операция была прекращена после того, как американский ракетный удар в аэропорту Багдада убил генерала Ирана Кассема Сулеймани в начале этого месяца, и правительство Ирака требовало, чтобы иностранные войска покинули его территорию. Когда напряжение росло, президент США Дональд Трамп настаивал на том, что Альянс должен делать больше в регионе.

Однако среди европейских союзников и Канады есть небольшое желание размещать войска, даже если Соединенные Штаты являются сегодня самыми влиятельными из 29 стран-членов НАТО.

"Я твердо верю, что если мы не будем действовать сейчас, мы можем быть вынуждены вернуться к бою", - сказал он парламентариям. "Мы должны не допустить, чтобы это повторилось, и поэтому нам нужно нарастить некоторый потенциал (в сфере безопасности) чтобы они могли предотвратить возвращение боевиков "Исламского государства".

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"Если мы этого не сделаем, мы наверняка получим большую проблему, и тогда мы можем вернуться на 2-3 года назад к большой боевой операции", - сказал Столтенберг.

Украина намерена поддержать усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и планирует направить 20 военнослужащих в миссию Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.

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НАТО, Ирак, Йенс Столтенберг, Миссия НАТО, Учебная миссия.
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