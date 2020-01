СМИ: У посольства США в Багдаде упали три ракеты "Катюша"

Во вторник утром неподалеку посольства США в Багдаде упали три ракеты. Корреспондент BBC заявила, что в комплексе посольства США звучали сирены тревоги. Громкоговорители приказали тем, кто внутри, немедленно спрятаться в укрытие.

Полиция Ирака сообщила Reuters, что три ракеты "Катюши" (неофициальное название советских реактивных систем залпового огня БМ-8, БМ-13 и БМ-31) попали внутрь "зеленой зоны", где размещаются правительственные здания и иностранные диппредставительства. Ракеты были запущены из района Зафарания за пределами Багдада, сообщили источники, добавив, что две ракеты упали у посольства США, а одна за 100 метров.

Днем 8 января две зенитные ракеты упали в "зеленой зоне", спустя несколько часов после того, как Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, где размещаются американские войска.

Этот ракетный залп, в свою очередь, стал местью за удар беспилотников США 3 января, который ликвидировал в Ираке иранского генерала Кассема Сулеймани, что привело к усилению напряженности в регионе.

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

