Скачать
Вторник, 21.01.2020
Итоги дня 20 января: глава ОБСЕ в Украине, встреча Зеленского с представителем президента Ирана и эпидемия в Китае
Итоги дня 20 января: глава ОБСЕ в Украине, встреча Зеленского с представителем президента Ирана и эпидемия в Китае
Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ
Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник
21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник

СМИ: У посольства США в Багдаде упали три ракеты "Катюша"

СМИ: У посольства США в Багдаде упали три ракеты "Катюша"
09:37 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Ракетный удар нанесли из района Зафарания, который находится за пределами Багдада.

Во вторник утром неподалеку посольства США в Багдаде упали три ракеты. Корреспондент BBC заявила, что в комплексе посольства США звучали сирены тревоги. Громкоговорители приказали тем, кто внутри, немедленно спрятаться в укрытие.

Полиция Ирака сообщила Reuters, что три ракеты "Катюши" (неофициальное название советских реактивных систем залпового огня БМ-8, БМ-13 и БМ-31) попали внутрь "зеленой зоны", где размещаются правительственные здания и иностранные диппредставительства. Ракеты были запущены из района Зафарания за пределами Багдада, сообщили источники, добавив, что две ракеты упали у посольства США, а одна за 100 метров.

Днем 8 января две зенитные ракеты упали в "зеленой зоне", спустя несколько часов после того, как Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, где размещаются американские войска.

В Вашингтоне тысячи женщин вышли на протест против Трампа

Этот ракетный залп, в свою очередь, стал местью за удар беспилотников США 3 января, который ликвидировал в Ираке иранского генерала Кассема Сулеймани, что привело к усилению напряженности в регионе.

 Напомним, в Багдаде, столице Ирака, полиция открыла огонь по протестующим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ирак, Катюша, Посольство США, Ракетный обстрел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Двойное гражданство: Зеленский рассказал о планах вернуть часть диаспоры из США
03 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
04 Не только полезные, но и вкусные: целебные свойства фиников
05 Осторожность не помешает: неявные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мадуро уйдет&quot;: Помпео вспомнил падение СССР
"Мадуро уйдет": Помпео вспомнил падение СССР
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью
Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь