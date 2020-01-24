Новый тип коронавируса: в Саудовской Аравии не фиксировали случаев заражения

Новости мира:В Саудовской Аравии сообщают, что не было ни одного случая заражения новым типом коронавируса.

В Саудовской Аравии не зафиксировано ни одного случая заражения новым типом коронавируса.

Об этом сообщил в Twitter саудовский Центр по профилактике и контролю заболеваний.

"Пока нет случаев коронавирус (2019 nCoV) в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные.

Сейчас, по данным различных источников, зарегистрированы более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 25 умерших. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.