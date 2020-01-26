Протесты в Ираке: полиция застрелила троих протестующих

Новости мира:В Ираке произошли столкновения между полицией и митингующими, в результате чего погибло 4 человека.

В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения. Об этом сообщает АР.

Один человек погиб в Багдаде, еще 44 были ранены. В то же время в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе.

Для разгона протестующих иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Как сообщалось ранее, в столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны.

Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными в течение последних лет. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в областях образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли уже более 400 демонстрантов.

Глава правительства Ирака Адель Абдул Махди ушел в отставку.

Напомним, количество погибших в результате взрыва бензовоза в густонаселенном районе столицы Перу, произошедшего в четверг, возросло до восьми.