Кровавое нападение: Силовики совершили налет на лагерь протестующих в Багдаде

Новости мира:Власти Ирака сообщили о не менее 40 раненых участников антиправительственных акций после нападения силовиков.

В Ираке силовики напали на палаточные лагеря участников антиправительственных акций, ранены не менее 40 человек.

Как сообщает Reuters, иракские силы безопасности сегодня совершили налет на главный протестный лагерь в Багдаде на площади Тахрир и попытались разогнать протестующих в южных городах с применением слезоточивого газа и пуль, в результате чего были ранены более 30 человек.

Столкновения произошли после того, как власти начали демонтировать бетонные заграждения возле площади Тахрир, где уже несколько месяцев стоят лагерем антиправительственные демонстранты.

Сторонники популистского священнослужителя Моктады ас-Садра начали покидать лагеря протестующих сразу после того, как он заявил, что больше не будет участвовать в антиправительственных демонстрациях.

В южном городе Басра силовики ночью совершили налет на участников антиправительственной акции. По данным источников, полиция арестовала по меньшей мере 16 протестующих по всему городу.

По меньшей мере 34 человека получили ранения в столкновениях между полицией и протестующими в Багдаде, а еще шесть - в южном городе Нассирия, сообщили источники в службах безопасности и медики.

Действия сил безопасности выглядели как попытка полностью прекратить антиправительственные акции и положить конец многомесячным демонстрациям, призывающим к смещению правящей элиты Ирака.

Рейды начались через несколько часов после того, как ас-Садр заявил, что призовет своих сторонников прекратить участие в акциях.

Ас-Садр поддержал требования демонстрантов об отстранении коррумпированных чиновников и усилении социальной политики вскоре после начала демонстраций в октябре 2019 года, но не стал призывать всех своих последователей присоединиться к ним. Однако многие из миллионов сторонников Садра, среди которых жители багдадских трущоб, были вовлечены в акции протеста.

Как сообщалось ранее, акции протеста в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года.

Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями с подачей электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией в стране.

В конце ноября на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, в результате которых погибли сотни человек, премьер Ирака Адиля Абдул-Махди подал в отставку.