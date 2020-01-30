В Персидском заливе загорелся нефтяной танкер

У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар. Об этом соообщает Reuters.
Отмечается, что танкер находится в примерно 35 км от побережья.
В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне. Видео пожара появилось в Twitter.
#Update: An oil tanker is on fire off the coast of #Sharjah, United Arab Emirates (#UAE).#MiddleEast #MENA #Iranpic.twitter.com/jLLivhTYZH
— ISCResearch (@ISCResearch) January 29, 2020
Как сообщает портал FleetMon, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.
Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.
По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.
Как сообщалось, у берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа, среди которых один украинец, пять греков и два филиппинца.
Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря 22 ноября в акватории порта "Южный", после чего сел на мель вблизи одного из пляжей Одессы. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.
На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.