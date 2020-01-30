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Четверг, 30.01.2020
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В Персидском заливе загорелся нефтяной танкер

В Персидском заливе загорелся нефтяной танкер
09:31 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: скриншот

Новости мира:Возле побережья Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул масштабный пожар на борту нефтяного танкера.

У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар. Об этом соообщает  Reuters.

Отмечается, что танкер находится в примерно 35 км от побережья.

В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне. Видео пожара появилось в Twitter.

Как сообщает портал FleetMon, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.

Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.

По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.

Как сообщалось, у берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа, среди которых один украинец, пять греков и два филиппинца.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря 22 ноября в акватории порта "Южный", после чего сел на мель вблизи одного из пляжей Одессы. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.

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ОАЭ, Пожар, Нефть, Танкер.
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