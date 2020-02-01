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СМИ: США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене

СМИ: США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене
12:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:По данным CNN, силы США ликвидировали одного из главарей Касима аль-Райми.

Американские военные нанесли удар по силам Аль-Каиды на Аравийском полуострове, что в Йемене. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, который ссылается на источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп дал разрешение на проведение операции, которая направлена против лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове, Касима аль-Райми. 

Американские СМИ уже сообщили, что во время авиаударов аль-Райми был ликвидирован. Официальные лица США пока такую информацию не комментируют. Вероятно, американские чиновники ожидают дополнительных подтверждений смерти аль-Райми. 

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена. По словам американского лидера, Хамза бен Ладен был убит в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. По мнению Трампа, ликвидация сына бен Ладена должна подорвать террористическую деятельность "Аль-Каиды". 

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Напомним, авиация РФ в ночь с 29 на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

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Все по теме:

США, Аль-Каида, Йемен, Военные США, Касим аль-Райми.
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