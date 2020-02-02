"Аллави не приемлем": иракцы вышли на протесты против нового премьера

Жители Багдада вышли на акцию протеста против кандидатуры бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тевфика Аллави на пост главы правительства.
Протестующие на площади Тахрир скандировали "Аллави не приемлем".
С осуждением кандидатуры нового главы правительства выступили и жители южных регионов Ирака.
Премьер-министра Ирака Адиль Абдулмехди вынужден был подать в отставку 29 ноября на фоне не стихающих в стране с октября прошлого года акций протеста. Парламент утвердил отставку премьера первого декабря.
Президент Ирака Бархам Салех накануне, первого февраля поручил Мухаммеду Тевфику Аллави сформировать новое правительство страны.
Аллави в течение месяца должен сформировать правительство и получить вотум доверия парламента.
Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября прошлого года.
Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.
С начала протестов в Ираке погибли сотни человек, ранения получили более 15 тысяч демонстрантов.