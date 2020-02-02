Экопротесты в Германии: активисты ворвались на территорию электростанции

Новости мира:Немецкие экоактивисты захватили угольную электростанцию.

Более 100 активистов проникли на территорию новой электростанции в Германии.

Как сообщает DW, протестующие требуют немедленного отказа от угольной энергетики в Германии.

На территории новой угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии проходят новые протесты против использования ископаемых энергоносителей. Активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством ФРГ планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года.

При этом более 100 человек с применением силы прорвались на территорию электростанции, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в текущем году, и заняли два грузоподъемных крана, сообщила представитель полиции в Реклингхаузене. По ее словам, действия демонстрантов являются нарушением законодательства.

В свою очередь движение гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё"), организовавшее акцию, возложило ответственность за нарушение законодательства на угольную энергетику и поддерживающих ее политиков.

"Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники", — говорится на странице движения в Twitter.