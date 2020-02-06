Эскалация в Идлибе: Совбез ООН собирается на экстренное заседание

Новости мира:Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии.

Представители Совета Безопасности ООН соберутся на чрезвычайную сессию по Сирии после столкновений между турецкими и сирийскими военными.

Об этом сообщает "Зеркало Недели".

"Встреча была предложена Соединенными Штатами, Францией и Великобританией. Ожидается, что посол ООН в Сирии Гейр Педерсен сообщит о ситуации в Идлибе, северо-западной провинции Сирии, где в понедельник произошли столкновения двух армий", - пишет издание.

Более 20 человек были убиты в результате перестрелок, угрожая дестабилизировать регион Идлиб, и без того пострадавший от гуманитарного кризиса.

Наступление режима Дамаска при поддержке российской авиации против последнего оплота повстанческих противников вызвало резкие предупреждения со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Если режим не отступит, Турция будет вынуждена взять дело в свои руки", - заявил Эрдоган в среду в Анкаре.

Как сообщалось ранее во вторник Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к "прекращению военных действий" между Турцией и Сирией, назвав боевые действия "крайне тревожной" эскалацией.

Также к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии, где в результате боевых действий за последние два месяца было перемещено полмиллиона человек, призвали восемь гуманитарных организаций.