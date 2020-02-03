"Мы не можем с этим мириться": Эрдоган прокомментировал последние события в Сирии

Новости мира:Эрдоган заявил, что в рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязательства по Сирии.

Число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе возросло до восьми человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Трое мирных жителей и пятеро солдат приняли мученическую смерть", - цитирует интернет-портал турецкой газеты "Сабах" слова Эрдогана.

Он подчеркнул, что "Турция предпринимает необходимые меры в отношении нападений на турецких военных в регионе, как на земле, так и с воздуха".

Ранее минобороны Турции сообщало о четырех погибших и девяти раненых.

По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

Эрдоган призывает стороны астанинских и сочинских договоренностей выполнять свои обязательства.

"К сожалению, этим утром силы режима в том же Идлибе применили воздушный удар, вследствие которого трое гражданских и пятеро военных погибли. Мы не можем с этим мириться. Был дан ответ на такие действия. Сейчас мы и с воздуха и с земли применяем соответствующие меры и продолжим их применять. Я уверяю, что в рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязанности. Мы будем продолжать работать в этом направлении", - сказал Эрдоган в ходе совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Также Эрдоган заявляет, что Турция продолжает осуществлять меры по расселению беженцев, в первую очередь на территории самой Сирии.

"Мы берем территорию 30-40 км вглубь за сирийскую границу и расселим там этих людей", - добавил Эрдоган.

По его словам, на первом этапе будет оборудовано 25-30 тыс. единиц временного жилья.