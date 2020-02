Контрудар по силам Асада: в Турции говорят о нейтрализации десятков сирийских военных

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат.

"Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима (президента Сирии Башара - Ред.) Асада", - сказал министр, которого цитирует агентство "Анадолу".

"Турция проинформировала российскую сторону об атаках в Идлибе", - отметил он.

Акар уточнил, что, несмотря на предупреждения Анкары о перемещениях турецких военных, сирийские правительственные силы все равно атаковали войска Турции.

Министр добавил, что в связи с ситуацией в Идлибе турецкие военные продолжают "предпринимать все необходимые меры".

VIDEO — Turkish forces retaliate against the Assad regime attack in Syria’s northwestern Idlib province, footage by local sources showshttps://t.co/lOvAwEYNKQ pic.twitter.com/1uF5JOpPOQ

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 3, 2020