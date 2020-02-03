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"Мы были терпеливы": Эрдоган раскритиковал РФ за действия в Идлибе

"Мы были терпеливы": Эрдоган раскритиковал РФ за действия в Идлибе
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:По словам Эрдогана, Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил Россию в нежелании помешать Дамаску проводить операции в провинции Идлиб, что привело к масштабному исходу беженцев, сообщили турецкие СМИ.

"Мы (Турция, - ред.) были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более 1 млн человек бегут к нашей границе", - сказал президент в Киеве.

При этом, по словам Эрдогана, события в Идлибе "достигли невыносимого уровня" из-за позиции РФ.

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Также президент заявил, что рассчитывает на соблюдение астанинских и сочинских договоренностей по Сирии всеми заинтересованными в том сторонами.

Напомним, число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе возросло до восьми человек.

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Сирия, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган.
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