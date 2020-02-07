Скачать
Пятница, 07.02.2020
МОЗ: В стране наблюдается дефицит хирургических масок
МОЗ: В стране наблюдается дефицит хирургических масок
На Прикарпатье полиция задержала группу сутенеров
На Прикарпатье полиция задержала группу сутенеров
Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
Рецепт дня: вкуснятина из куриного фарша - мясной хлеб
Рецепт дня: вкуснятина из куриного фарша - мясной хлеб

США потратили на войну в Ираке почти $2 триллиона

США потратили на войну в Ираке почти $2 триллиона
06:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: defense.gov

Новости мира:Штаты потратили 1,9 триллиона долларов на войну в Ираке.

Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов.

Об этом сообщает Military Times.

Эта цифра включает в себя не только выделенные на кампанию средства, но и расходы на Ирак со стороны Госдепартамента, обеспечение ветеранов войны и другое.

СМИ: власти Ирака стараются минимизировать сотрудничество с военными США

На непредвиденные операции в Ираке, в том числе борьбу с террористической группировкой «ИГ», с 2003 по 2019 годы Пентагон получил около 838 миллиардов долларов. Затраты Госдепа составили около 59 миллиардов, еще почти 100 миллиардов выплачено ветеранам войны в Ираке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ирак, Война.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
03 В Кабмине нашли 300 дополнительных рабочих мест
04 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
05 "Мед - лучший друг желудка": народные рецепты для хорошего пищеварения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Великобритания снимет часть санкций с России
Великобритания снимет часть санкций с России
Трамп сообщил о ликвидации главаря аль-Каиды
Трамп сообщил о ликвидации главаря аль-Каиды
С первого раза не понять: снимки, на которые нужно взглянуть дважды
С первого раза не понять: снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь