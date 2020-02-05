СМИ: власти Ирака стараются минимизировать сотрудничество с военными США

Новости мира:Власти Ирака после гибели Сулеймани потребовали от военных минимизировать сотрудничество с антитеррористической коалицией США.

Иракское правительство после убийства иранского военачальника Касема Сулеймани распорядилось, чтобы военные до минимума сократили взаимодействие с коалицией США в операциях против группировки ИГИЛ, сообщило агентство Associated press (AP) со ссылкой на ряд источников.

"После убийства Сулеймани иракское правительство решило в официальном порядке проинформировать нас о том, чтобы не было сотрудничества с возглавляемой США международной коалицией в какой-либо операции и чтобы мы не искали их поддержки", - заявил AP неназванный высокопоставленный сотрудник иракской разведки.

В то же время командир элитной антитеррористической службы, бойцы которой проходят тренировки под руководством США в провинции Анбар, заявил, что процесс боевой подготовки продолжается, но в военных операциях поддержки со стороны США нет.

В свою очередь представитель коалиции полковник Майлз Каггинс ранее заявил, что после убийства Сулеймани иракская сторона не запрашивала поддержку с воздуха, поэтому коалиция не проводила авиаудары.

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

5 января коалиция во главе с США приостановила операции против ИГИЛ в Ираке, и в тот же день парламент страны принял резолюцию, не имеющую обязательного юридического характера, с требованием вывести американские войска с иракской территории.

Исполняющий обязанности главы иракского правительства Адель Абдул Махди заявлял, что США должны вывести контингент из Ирака. В то же время он не стал в одностороннем порядке расторгать соглашения о пребывании иностранных сил на иракской территории, оставив эту проблему на усмотрение следующему премьер-министру.

30 января иракское командование сообщало, что ВС Ирака и коалиция после трехнедельной паузы возобновили совместные военные операции.

По данным AP, в Ираке размещены 5,2 тыс. американских военнослужащих, оказывающих местным силам помощь в борьбе с ИГИЛ.