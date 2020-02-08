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"Мы не хотим никому угрожать": лидер Ирана призвал наращивать военную мощь страны

"Мы не хотим никому угрожать": лидер Ирана призвал наращивать военную мощь страны
21:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран собирается наращивать военную мощь "ради предотвращения войны".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости увеличить военную мощь страны для предотвращения войны.

Об этом сообщает АFP.

"Мы должны стать сильными, чтобы не было войны, стать сильными, чтобы угрозы врага прекратились", - сказал он.

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При этом Хаменеи заявил, что Иран не представляет угрозы для других стран, так как планирует обеспечить лишь собственную безопасность.

"Мы не хотим никому угрожать ... это предотвращение угроз, поддержание безопасности страны", - отметил он.

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Напомним, напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном обострилась после того, как 3 января американский беспилотник в Багдаде убил главного иранского генерала Касема Сулеймани. Несколько дней спустя Иран нанес ответный удар, выпустив волну ракет по американским войскам, дислоцированным в Ираке.

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США, Иран, Али Хаменеи.
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