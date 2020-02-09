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"Мирный план" Трампа: Израиль составляет новую карту своих территорий

"Мирный план" Трампа: Израиль составляет новую карту своих территорий
10:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началось составление новой карты страны, с территориями Западного береги.

Израиль приступил к подготовке точной карты частей Западного берега, которые он будет аннексировать в соответствии с новым мирным планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в субботу объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post.

"Мы находимся в процессе составления карты территории, которая будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа", - заявил Нетаньяху на мероприятии "Ликуд" в Маале-Адумим.

Премьер-министр отметил, что это не займет много времени и через несколько недель карта будет составлена.

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Израильскую сторону комитета возглавит глава канцелярии премьер-министра Ронен Перец.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в январе обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающий установление мира, расширение палестинских территорий и строительство туннеля между Западным берегом и сектором Газа. Мирный план положительно оценил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, однако палестинская сторона негативно высказывалась относительно подобных инициатив США и Израиля

План предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако палестинцы должны при этом соответствовать ряду критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемом возмездии за убийство, распространении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.

Напомним, В Сирии едва не сбили пассажирский самолет, РФ обвинила Израиль.

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США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп.
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