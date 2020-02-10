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Эскалация в Сирии: Турция сохранит военное присутствие в Идлибе

Эскалация в Сирии: Турция сохранит военное присутствие в Идлибе
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Турция сохранит военное присутствие в Идлибе.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в понедельник, что Анкара сохранит присутствие в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция сохранит военное присутствие в Идлибской зоне деэскалации и даст отпор силам, игнорирующим нормы международного права", - приводит агентство его слова.

Октай также выразил соболезнования семьям погибших турецких военнослужащих в результате удара в сирийском Идлибе и пожелал раненым при обстреле выздоровления.

Вице-президент Турции подчеркнул, что "ВС Турции находятся в Сирии для обеспечения безопасности местного населения". Он также указал на то, что армия Турции нанесла ответный удар.

Сирийские войска нанесли удар по наблюдательному пункту Турции в Идлибе: есть погибшие

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в свою очередь позже заявил, что турецкие наблюдательные пункты в Сирии продолжат свою работу, несмотря на обстрелы.

"Турецкие наблюдательные посты в Сирии будут продолжать работать, вариант с их закрытием не рассматривается", - приводит "Анадолу" слова Челика.

Он также предупредил, что "любые силы, которые будут приближаться к наблюдательным постам в Идлибе, будут считаться враждебными".

Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе

Ранее в понедельник сообщалось, что пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

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Сирия, Турция, Идлиб, Фуат Октай.
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