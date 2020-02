Помпео: Нападения режима Асада и России должны прекратиться

Соединенные Штаты совместно с Турцией обсуждают "шаги в ответ" на атаки сил Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в сирийской провинции Идлиб.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на официальной Twitter-странице.

"Мои соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе. Длительные нападения режима Асада и России должны прекратиться", - написал глава американской дипломатии.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020