Помпео: Нападения режима Асада и России должны прекратиться

Новости мира:По словам Помпео, США совместно с Турцией готовят ответ на атаки Асада и России.

Соединенные Штаты совместно с Турцией обсуждают "шаги в ответ" на атаки сил Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в сирийской провинции Идлиб.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на официальной Twitter-странице.

"Мои соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе. Длительные нападения режима Асада и России должны прекратиться", - написал глава американской дипломатии.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

Он напомнил, что специальный представитель США по Сирии посол Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ". "Мы стоим рядом с Турцией, нашим союзником по НАТО", - подчеркнул госсекретарь США.

На протяжении последних дней войска режима Асада при поддержке российского военного контингента неоднократно атаковали мирные поселения в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией. При этом были убиты и ранены турецкие военнослужащие, которые выполняли задачи мониторинга на наблюдательных пунктах.

10 февраля в Анкару выехал спецпредставитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри для переговоров с представителями властей Турции.