Еще один: в Алеппо сбит сирийский вертолет (Видео)

В сирийской провинции Алеппо сбит вертолет, принадлежащий силам Башара Асада.
Об этом сообщает Анадолу.
"На западе сирийской провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации в пятницу был сбит вертолет сил режима Башара Асада", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вертолет вылетел из района города Алеппо на фоне ожесточенных боев между оппозиционными отрядами и силами режима Асада и был сбит в районе Куптан аль-Джабаль.
Оппозиционные источники сообщают, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждении о падении вертолета.
Another #SyAAF Mi-17 helicopter shot-down in #Ainjara, W #Aleppo CS #Syria pic.twitter.com/Zog2oBkuFR
— Islamic World Update (@islamicworldupd) February 14, 2020
11 февраля отряды вооруженной оппозиции сбили вертолет сил Асада к западу от города Серакиб в Идлибской зоне деэскалации.