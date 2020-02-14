Еще один: в Алеппо сбит сирийский вертолет (Видео)

Новости мира:В Сирии сбит еще один вертолет сил Асада.

В сирийской провинции Алеппо сбит вертолет, принадлежащий силам Башара Асада.

Об этом сообщает Анадолу.

"На западе сирийской провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации в пятницу был сбит вертолет сил режима Башара Асада", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вертолет вылетел из района города Алеппо на фоне ожесточенных боев между оппозиционными отрядами и силами режима Асада и был сбит в районе Куптан аль-Джабаль.

Оппозиционные источники сообщают, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждении о падении вертолета.

11 февраля отряды вооруженной оппозиции сбили вертолет сил Асада к западу от города Серакиб в Идлибской зоне деэскалации.