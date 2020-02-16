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Канада решительно осудила атаки сил Асада в Идлибе

Канада решительно осудила атаки сил Асада в Идлибе
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:МИД Канады призвала Асада прекратить обстрелы мирных сирийцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Глава МИД Канады решительно осудил атаки сил Асада и его союзников на мирных сирийцев в провинции Идлиб.

Об этом министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань написал в Тwіttеr.

“Канада осуждает атаки на гражданских лиц и медицинский персонал в Идлибе”, - подчеркнул Шампань.

Он призвал сторонников Башара Асада немедленно прекратить насилие, предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ и придерживаться своих обязательств, согласно международному праву.

Армия Асада продолжает наступление на северо-западе Сирии

По данным ООН, с 1 декабря 2019 года более 800 тысяч сирийцев покинули свои дома в провинции Идлиб из-за наступления войск президента Башара Асада, которого поддерживает РФ. Примерно 60% беженцев - дети.

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Сирия, Башар Асад, МИД Канады, Идлиб, Война в Сирии.
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