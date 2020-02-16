Канада решительно осудила атаки сил Асада в Идлибе

Новости мира:МИД Канады призвала Асада прекратить обстрелы мирных сирийцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Глава МИД Канады решительно осудил атаки сил Асада и его союзников на мирных сирийцев в провинции Идлиб.

Об этом министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань написал в Тwіttеr.

“Канада осуждает атаки на гражданских лиц и медицинский персонал в Идлибе”, - подчеркнул Шампань.

Он призвал сторонников Башара Асада немедленно прекратить насилие, предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ и придерживаться своих обязательств, согласно международному праву.

По данным ООН, с 1 декабря 2019 года более 800 тысяч сирийцев покинули свои дома в провинции Идлиб из-за наступления войск президента Башара Асада, которого поддерживает РФ. Примерно 60% беженцев - дети.