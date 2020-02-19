Скачать
Среда, 19.02.2020
Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу
Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу
В Украине появится центр по вопросам промышленности
В Украине появится центр по вопросам промышленности
"Молчать или сказать": новое стихотворение Усика (Видео)
"Молчать или сказать": новое стихотворение Усика (Видео)
Вадим Олейник заявил о разводе с женой
Вадим Олейник заявил о разводе с женой

Аэропорт Алеппо впервые за много лет возобновил работу

Аэропорт Алеппо впервые за много лет возобновил работу
14:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Спустя 8 лет, первый рейс из Международного аэропорта Дамаска прибыл в Международный аэропорт Алеппо.

Международный аэропорт Алеппо впервые с 2012 года принял коммерческий рейс из Дамаска, ознаменовав восстановление внутренних рейсов между двумя крупнейшими городами Сирии. Об этом сообщает агентство Sana.

На борту самолета были сирийские журналисты и чиновники режима Асада, среди которых - министр транспорта Али Хаммуд. В своем обращении к прессе министр заявил, что возобновление работы аэропорта является "значительной победой, которая была достигнута благодаря пожертвованиям героической сирийской армии и стойкости сирийского народа".

Аэропорт принял этот рейс через несколько дней после того, как войска сирийского правительства, поддерживаемые РФ, укрепили контроль над северо-западной провинцией Алеппо и захватили последние участки стратегической автомагистрали М5, соединяющей Алеппо с Дамаском. Сейчас автомагистраль ремонтируют - ее должны открыть вскоре впервые за 8 лет.

Нужно еще чуть-чуть подождать: В Швейцарии почти раскрыли убийство премьер-министра

В течение нескольких недель войска Башара Асада при поддержке РФ проводили наступление, чтобы захватить сельскую местность Алеппо и части соседней провинции Идлиб - последние удерживаемые повстанцами районы в стране.

Наступление сирийских правительственных войск заставил сотни тысяч сирийских гражданских лиц бежать к границе с Турцией. В результате военной кампании также умерли сотни мирных жителей.

Напомним, США ввели санкции против швейцарского филиала российской компании "Роснефть".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Дамаск, Алеппо, Международный аэропорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Катастрофа МАУ: Иран заявил, что &quot;черный ящик&quot; серьезно поврежден
Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" поврежден
Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц
Зеленский пообещал отремонтировать 220 больниц
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь