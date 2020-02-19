Аэропорт Алеппо впервые за много лет возобновил работу

Новости мира:Спустя 8 лет, первый рейс из Международного аэропорта Дамаска прибыл в Международный аэропорт Алеппо.

Международный аэропорт Алеппо впервые с 2012 года принял коммерческий рейс из Дамаска, ознаменовав восстановление внутренних рейсов между двумя крупнейшими городами Сирии. Об этом сообщает агентство Sana.

На борту самолета были сирийские журналисты и чиновники режима Асада, среди которых - министр транспорта Али Хаммуд. В своем обращении к прессе министр заявил, что возобновление работы аэропорта является "значительной победой, которая была достигнута благодаря пожертвованиям героической сирийской армии и стойкости сирийского народа".

Аэропорт принял этот рейс через несколько дней после того, как войска сирийского правительства, поддерживаемые РФ, укрепили контроль над северо-западной провинцией Алеппо и захватили последние участки стратегической автомагистрали М5, соединяющей Алеппо с Дамаском. Сейчас автомагистраль ремонтируют - ее должны открыть вскоре впервые за 8 лет.

В течение нескольких недель войска Башара Асада при поддержке РФ проводили наступление, чтобы захватить сельскую местность Алеппо и части соседней провинции Идлиб - последние удерживаемые повстанцами районы в стране.

Наступление сирийских правительственных войск заставил сотни тысяч сирийских гражданских лиц бежать к границе с Турцией. В результате военной кампании также умерли сотни мирных жителей.

Напомним, США ввели санкции против швейцарского филиала российской компании "Роснефть".