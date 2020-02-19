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Нужно еще чуть-чуть подождать: В Швейцарии почти раскрыли убийство премьер-министра

Нужно еще чуть-чуть подождать: В Швейцарии почти раскрыли убийство премьер-министра
13:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр Швейцарии Улоф Пальме был застрелен 34 года назад.

Швеция приблизилась к раскрытию убийства премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили на улице 34 года назад.

Оптимистичное заявление по поводу раскрытия дела сделал прокурор Кристер Петерсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Петерсон, главный прокурор по делу, заявил, что располагает данными, которые позволяют наконец ответить на вопрос, что случилось 28 февраля 1986 года и кто ответственен за убийство.

"Моя цель - предъявить обвинение по делу в первой половине 2020 года. Я настроен оптимистично. Мы напряженно работали, и у нас есть выводы, в которые мы твердо верим", - сказал он в эфире шведского вещателя SVT.

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На вопрос, приблизилось ли расследования к раскрытию дела, Петерсон ответил: "Я думаю, да".

Улоф Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года после того, как он и его жена Лисбет Пальме вышли из кинотеатра в Стокгольме. Она была ранена во время нападения и позже опознала стрелка - Кристера Петерсона. Он был осужден за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а убийство осталось неразгаданной тайной.

Убийство премьера ошеломило Швецию и поколебало ее образ как безопасной и мирной скандинавской страны, где политики могут передвигаться на публике без охраны.

Напомним, в пражских трамвая стали использовать необычный способ дезинфекции салонов – их обрабатывают озоном.

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Убийство, Швейцария, Премьер-министр.
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