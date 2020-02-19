Главу одной из партий Чехии срочно доставили в больницу

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Среда, 19.02.2020
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13:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Войтеха Филипа госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа утром 19 февраля госпитализировали с подозрением на инфаркт - политику стало плохо в его кабинете в офисе партии. Об этом сообщает Idnes.

Войтеху Филипу 65 лет, он женат и имеет двоих детей. Он находится во главе Компартии Чехии с октября 2005 года и последний раз переизбрался на должность весной 2018 года.

Во второй половине 1980-х Филип сознательно сотрудничал с военной разведкой, он подтвердил свое сотрудничество с чехословацкой коммунистической спецслужбой StB (аналог советского КГБ) в 1986 году. Его псевдо Фалмер можно найти в официальных списках сотрудников StB.

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Филипп в прошлом году раскритиковал министра иностранных дел Томаша Петршичека, который заявил, что признание Украиной воинов УПА и ОУН борцами за независимость - это внутреннее дело Украины, не касающееся Чехии.

Коммунист пытался представить как конфликт между украинцами и чехами трагедию в Малине (ныне Ривненская область) в июле 1943 года, когда в результате карательной акции в одной церкви были сожжены украинцы, чехи и поляки.

Напомним, в Афинах из-за забастовки не работает весь общественный транспорт.

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Чехия, Парламент Чехии, Войтех Филип.
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