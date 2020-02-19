Франция закрывает старейшую АЭС

Новости мира:Атомную электростанцию Фессенхайм было запущенно в 1977 году.

Франция начинает процесс закрытия своей старейшей атомной электростанции Фессенхайм, который должен завершиться до 30 июня. Об этом сообщает Franceinfo.

В субботу в 2:30 ночи будет отключен первый реактор АЭС Фессенхайм.

Постановление, подтверждающее полную и окончательную остановку реакторов старейшей действующей атомной электростанции Франции до конца июня 2020 года, подписанное правительством и опубликованное в среду 19 февраля в Официальном журнале ЕС, "вступает в силу 22 февраля 2020 года для реактора № 1 и 30 июня 2020 для реактора № 2 ".

Постепенное отключение 900-мегаваттного водяного реактора начнется в пятницу вечером.

Утилизация отработанного топлива должна состояться до лета 2023 года. Что касается демонтажа, то он продлится как минимум до 2040 года.

АЭС в Фессенхайме находится в эксплуатации с 1977 года и расположена на линии сейсмического разлома, поэтому французские, немецкие и швейцарские экологи в течение многих лет призывали к ее закрытию.

В 2016 году Германия потребовала от Франции закрыть АЭС после сообщения о том, что инцидент, который произошел там в 2014 году, был значительно серьезнее, чем официально сообщается. Тогда из-за наводнения сотрудники станции были вынуждены задействовать систему аварийной остановки реактора.

Напомним, в западной турецкой провинции Маниса менее чем за сутки зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2.