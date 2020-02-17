Последствия землетрясения в Албании: ЕС собрал более миллиарда евро

Новости мира:Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения.

В ходе донорской конференции ЕС в понедельник собрана сумма в размере 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения, сообщила в понедельник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили наш целевой показатель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

"Я потрясена поддержкой (оказанной Албании - ред.). В очередной раз Европа действует сообща, когда это наиболее важно", - добавила глава Еврокомиссии.

Ранее в понедельник премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Албания окажется в затруднительном положении в случае, если донорская конференция ЕС выделит менее 400 млн евро на восстановление после землетрясения.

Он отметил, что "ущерб (от землетрясения - ред.) превышает миллиард евро", подчеркнув, что необходимо получить "как минимум 40% от этой суммы".

В понедельник в Брюсселе проходит международная донорская конференция "Вместе за Албанию", организованная с целью оказания финансовой поддержки Тиране в ликвидации последствий мощного землетрясения, сообщает сайт Евросоюза.

Председательствует на конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В конференции участвуют государства-члены Евросоюза, партнеры с Западных Балкан, представители других стран, а также международные организации, в частности ООН и Всемирный банк.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в конце ноября прошлого года. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом страны Дурресом.

В результате землетрясения погибли 51 человек, около тысячи пострадали, еще 17 тыс. человек остались без крова. Кроме того, серьезный урон нанесен тысячам зданий, включая школы и медицинские учреждения.