В Ираке возросло количество раненых вследствие ракетного удара по базе США

В США диагностировали черепно-мозговую травму еще у одного военного с базы в Ираке, которая в январе подверглась ракетному удару проиранских сил. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Пентагон.
"Еще одному военнослужащему США была диагностирована черепно-мозговая травма после ракетного удара в Ираке в январе", - отмечается в сообщении.
Таким образом, общее количество американских военных, которые получили подобные травмы в результате ракетного обстрела, возросло до 110.
В то же время сообщается, что 70% из них уже вернулись к выполнению задач.
Как сообщалось ранее, проиранские силы 8 января нанесли ракетный удар по военной базе Аль-Асад в Ираке, где размещается американский военный контингент.
Обстрел стал ответом на ликвидацию вооруженными силами США влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани.
Напомним, вооруженные силы Турции примут на вооружение приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы США ввести санкции.