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В Ираке возросло количество раненых вследствие ракетного удара по базе США

В Ираке возросло количество раненых вследствие ракетного удара по базе США
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару, в результате чего пострадали больше 100 военных.

В США диагностировали черепно-мозговую травму еще у одного военного с базы в Ираке, которая в январе подверглась ракетному удару проиранских сил. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Пентагон.

"Еще одному военнослужащему США была диагностирована черепно-мозговая травма после ракетного удара в Ираке в январе", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее количество американских военных, которые получили подобные травмы в результате ракетного обстрела, возросло до 110.

На северо-западе Сирии погибли двое турецких военных, пятеро раненых

В то же время сообщается, что 70% из них уже вернулись к выполнению задач.

Как сообщалось ранее, проиранские силы 8 января нанесли ракетный удар по военной базе Аль-Асад в Ираке, где размещается американский военный контингент.

Обстрел стал ответом на ликвидацию вооруженными силами США влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. 

Напомним, вооруженные силы Турции примут на вооружение приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы США ввести санкции.

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США, Ирак, Ракетный удар, Военные США, Военная база США.
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