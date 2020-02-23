Оппозиция лидирует на парламентских выборах в Иране

Новости мира:Оппозиция имеет хорошие шансы выиграть выборы впервые за 7 лет.

На парламентских выборах в Иране лидируют консерваторы и сторонники жесткого курса, которые находятся в оппозиции к действующему президенту страны Хасану Роухани.

Как сообщает DW, противники действующего президента имеют достаточно солидное преимущество перед конкурентами. Особенно оно ощутимо в столице страны Тегеране. Столичные кандидаты соревнуются за 30 мест, которые с политической точки зрения являются очень важными. Главу оппозиции Мохаммада-Багер Галибафу уже называют новым главой иранского парламента. По последним данным он набирает больше всего голосов.

Похожая ситуация наблюдается и в регионах. Там также лидируют консерваторы и сторонники жесткого курса. Такая поддержка дает им очень хорошие шансы на победу в выборах, которая, кстати, может стать первой за последние семь лет.

Накануне, 21 февраля, в Иране прошли выборы в Исламский консультативный совет. На 290 депутатских мандатов претендовали более семь тысяч кандидатов, допущенных Советом стражей конституции. В то же время, было отклонено кандидатуры 75 процентов умеренных кандидатов, которые поддерживали президента Рухани. Это обстоятельство дало повод наблюдателям заговорить о неплохих шансах оппозиции выиграть выборы.

Голосование происходило в 31 провинции Ирана на 208 выборных округах. СМИ сообщили, что в выборах имели право принимать участие почти 58 миллионов жителей страны. Примерно 9 миллионов - в Тегеране.

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