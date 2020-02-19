Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Новости Украины:Тегеран в очередной раз заявил, что собирается передавать "черные ящики" самолета МАУ.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна не будет передавать другим странам "черные ящики" сбитого 8 января возле Тегерана украинского самолета МАУ.

Об этом он сказал в среду, сообщает Asharq Al-Awsat.

"Мы имеем право расшифровывать "черные ящики" самостоятельно. Мы вправе присутствовать на каждом исследовании "черных ящиков". Если кто-то ожидает от нас, что мы передадим "черные ящики" другим для расшифровки, чтобы это сделали за нас, то мы этого точно не будем делать", - заявил Зариф.

Ранее министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" со сбитого 8 января под Тегераном самолета авиакомпании "МАУ" получил серьезные повреждения и нуждается в ремонте.