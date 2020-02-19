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Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" серьезно поврежден

Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" серьезно поврежден
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" со сбитого 8 января под Тегераном украинского авиалайнера получил серьезные повреждения.

Бортовой самописец ("черный ящик") сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" поврежден, сообщил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, передает иранское официальное информагентство IRNA.

"Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный черный ящик украинского авиалайнера... После ремонта черный ящик будет расшифрован, добавил Хатами", - говорится в новости, опубликованной на сайте IRNA в среду.

Как сообщалось, в Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.

Глава МИД Канады: "Черные ящики" самолета МАУ принадлежат украинцам

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Спустя три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

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Авиакатастрофа, Иран, МИД, Самолет, МАУ, Тегеран, Черные ящики, Катастрофа МАУ.
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