Эпидемия наступает: В Израиле подтвердили первый случай заражения на коронавирус

Новости мира:В Израиле медики подтвердили первый случай заражения на коронавирус.

Коронавирус нового типа обнаружено у гражданина Израиля, который вернулся домой из Италии.

Об этом сообщила в четверг израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения страны Моше Бара Симон-Това.

"Первый подтвержденный пациент с коронавирусом в Израиле. Это мужчина, который вернулся из Италии и почувствовал себя плохо", — сказал чиновник. Он пояснил радиостанции, что "мужчина вернулся из Италии четыре дня назад, а температура у него появилась лишь вчера (26 февраля)".

26 февраля Минздрав Израиля предписал гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней в изоляции на дому. Кроме того, ведомство призвало соотечественников "тщательно изучать необходимость зарубежных поездок как таковых", "избегать посещения международных конференций и собраний", а также "религиозных мероприятий, на которые съезжаются люди из многих стран".

הישראלי שחלה בקורונה הגיע לארץ בטיסת אל על ממילאנו שמספרה 382 בתאריך 23.2.20. חולה הקורונה, אדם בשנות ה-50 לחייו, הגיע למתחם בידוד סמוך לתל השומר@sharonidan @hadasgrinberg pic.twitter.com/yUKA1LUIvf — כאן חדשות (@kann_news) February 27, 2020

Израиль на прошлой неделе запретил въезд иностранцам, посещавшим в последние 14 дней Южную Корею, Японию, Таиланд, Сингапур и Гонконг. Аналогичный запрет для иностранцев, посещавших в предыдущие две недели Китай, действует с начала февраля. Возвращающиеся оттуда израильтяне обязаны находиться в строгой изоляции дома на протяжении 14 дней.