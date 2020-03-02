В Иордании зафиксировали первые случаи коронавируса

Новости мира:В Иордании зафиксировали первые случаи заражения на коронавирус.

В Иордании подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщает агентство Petra. Отмечается, что пациент был помещен на карантин несколько дней назад.

В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.