В Египте на круизном лайнере обнаружили коронавирус у 12 пассажиров

Новости мира:Медики на круизном лайнере в Египте зафиксировали 12 случаев заражения на коронавирус.

В Египте, на круизном лайнере, который курсирует по реке Нил, обнаружили 12 человек с признаками коронавируса.

Об этом сообщает AhramOnline.

"В Египте заявляют о 12 новых случаях коронавируса на круизном лайнере, который курсировал по Нилу из Асуана до Луксора", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом в Египте возросло до 15 человек.

По состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 055.

Из них 80 556 - на материковом Китае, 6 593 - в Южной Корее, 3 858 в Италии и 4 747 - в Иране.

Количество летальных случаев от вируса составляет 3398, 2931 – в Китае, 148 в Италии и 124 в Иране. В мире 55 672 человек уже выздоровели после Covid-19.

Как сообщалось ранее, в Украине первый случай заболевания коронавирус обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.