Коронавирусные путешествия: В Перу зафиксировали первый случай заражения

Новости мира:Врачи в Перу зарегистрировали первый в стране случай заболевания на коронавирус.

Президент Перу подтвердил первый случай заражения вирусом COVID-19 в южноамериканской стране.

Об этом пишет Peru21.

"Президент Мартин Вискарра подтвердил сегодня утром первый случай заражения коронавирусом в Перу. Это 25-летний мужчина, который несколько недель назад посетил Испанию, пока что он помещен под наблюдение врачей", - говорится в сообщении.

Президент в послании к нации вместе с министром здравоохранения призвали к спокойствию перуанцев и заверили, что ситуация находится под контролем.

"Я хочу призвать к спокойствию население. Мы должны оставаться спокойными, полагаться на возможности нашей системы здравоохранения и продолжать принимать меры по профилактике, как мы это делали, это касается как власти, так и граждан", - отметил Вискарра.

Как сообщалось, по состоянию на 6 марта число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 055.

Из них 80 556 - в материковом Китае, 6593 - в Южной Корее, 3858 в Италии и 4747 - в Иране.

Количество летальных случаев от вируса составляет 3398, 2931 - в Китае, 148 в Италии и 124 в Иране. В мире 55672 человек уже выздоровели после Covid-19.

Как сообщалось, в Украине первый случай заболевания коронавирусом обнаружили у мужчины, который вернулся из путешествия по Италии.