Ситуация с коронавирусом в вашем Telegram: Минздрав запустил канал

Новости Украины:Минздрав запускает Telegram-канал о ситуации с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Украины запустило верифицированный Telegram-канал с актуальной информацией о ситуации с коронавирусом Covid-19 в Украине, сообщил пресс-служба ведомства в Facebook в пятницу.

"Мы запускаем Telegram-канал "Коронавірус_інфо" с оперативной текущей информацией о ситуации с вирусом Covid-19 в Украине. Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов", - уточняется в сообщении.

Канал доступен по ссылке.

Как сообщалось ранее, девяти человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус, не обнаружили инфекцию.

"В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении МОЗ.

В Минздраве также отмечают, что по всей территории страны в выбранных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19.