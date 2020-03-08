Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 5800 человек

Новости мира:В Иране более 5800 человек заразились коронавирусом.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 5823 человек, зафиксировано 145 смертей. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

“Со вчерашнего дня выявлено 1076 новых случаев (заражения) коронавирусом. Количество инфицированных достигло 5823”, — цитирует его иранское агентство IRNA. Он добавил, что умерло 145 человек.

Ранее сообщалось о 4747 больных и 124 летальных исхода.

По его словам, “на сегодняшний день количество тех, кто выздоровел, составляет 1669”. Больше всего больных в провинции Тегеран — 1539 случаев. Затем следуют Кум и Гилян, в которых зафиксировано 668 и 494 случая соответственно.

Ранее в субботу агентство IRNA сообщило, что от заболевания, вызванного коронавирусом, умерла депутат Меджлиса (парламента) Ирана Фатеме Рахбар.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране. Инфицированные были обнаружены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы Ирана ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Ирана Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса нового типа. По информации президента страны Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированные почти во всех провинциях Ирана.